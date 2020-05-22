Ким Чен Ын вновь «пропал»: глава КНДР не появлялся на публике три недели

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь "пропал". Согласно последней информаци, политик не появлялся на публике с 1 мая, когда он посетил недавно построенный завод по производству удобрений.
Уточняется, что до этого Ким Чен Ын также исчезал на 20 дней, вследствие чего появились сообщения о тяжелой болезни главы КНДР и даже его кончине.
В Южной Корее подчеркнули, что внимательно следят за сообщениями о появлениях северокорейского лидера на публике.
Напомним, что после слухов о смерти Ким Чен Ына выдвигались предположения о том, кто может стать новым главой страны.