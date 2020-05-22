Ким Чен Ын вновь «пропал»: глава КНДР не появлялся на публике три недели

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22 мая 2020, 09:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

глава КНДР Ким Чен Ын, Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вновь "пропал". Согласно последней информаци, политик не появлялся на публике с 1 мая, когда он посетил недавно построенный завод по производству удобрений.

Уточняется, что до этого Ким Чен Ын также исчезал на 20 дней, вследствие чего появились сообщения о тяжелой болезни главы КНДР и даже его кончине.

В Южной Корее подчеркнули, что внимательно следят за сообщениями о появлениях северокорейского лидера на публике.

Напомним, что после слухов о смерти Ким Чен Ына выдвигались предположения о том, кто может стать новым главой страны.