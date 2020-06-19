Нарышкин: на Западе ошибаются, полагая, что миром можно «управлять» из Вашингтона

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19 июня 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин вечером в пятницу, 19 июня, заявил, что на Западе ошибаются, полагая, что миром можно управлять из Вашингтона.

Нарышкин заметил, что у некоторых западных политиков есть неоправданные представления о том, что всем миром можно управлять из единого центра – Вашингтона.

По словам директора Службы внешней разведки РФ, самый важный урок, который следует извлечь из прошлого, заключается в том, что попытка любого государства единолично руководить всеми странами на планете обязательно приведет к краху.