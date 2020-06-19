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Количество жертв COVID-19 во Франции достигло 29 617

, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв COVID-19 во Франции достигло 29 617
пробирки, Sebastian Gollnow/dpa

На территории Франции количество жертв коронавируса нового типа достигло сегодня 29 617. Соответствующую информацию вечером в пятницу, 19 июня, предоставило министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что 19 160 пациентов скончались в больницах. В настоящий момент в медицинских учреждениях Франции находятся 9 970 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". За сутки госпитализированы были 116 человек.

В реанимации остаются 727 человек граждан. За минувшие 24 часа в реанимацию поступили 10 человек. С начала пандемии COVID-19 в стране были госпитализированы 103,7 тысяч человек. Более 74 тысяч вылечились и вернулись домой.

ЕТ

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