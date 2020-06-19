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Гендиректор ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии COVID-19

, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Гендиректор ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии COVID-19
лаборатория, Marco Passaro/Keystone Press Agency

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в рамках брифинга в Женеве заявил, что мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавирусной инфекции.

Гебрейесус уточнил, что в минувший четверг, 18 июня, в ВОЗ поступила информация о более 150 тысячах новых случаев заболевания. Сообщения о половине данных случаев пришли из Северной и Южной Америки, кроме того, в Южной Азии и на Ближнем Востоке зарегистрировли большое количество зараженных COVID-19.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", – подчеркнул гендиректор Всемирной организации здравоохранения.

ЕТ

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