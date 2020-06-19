Путин заявил, что Россия выходит из ситуации с COVID-19 с минимальными потерями

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19 июня 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 июня, сделал важное заявление. По словам главы государства, страна выходит из ситуации с коронавирусом нового типа с минимальными потерями.

В рамках встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии COVID-19, Путин подчеркнул, что ситуация с распространением заболевания всех объединила. Именно это позволило с наименьшими потерями выходить из сложившейся ситуации, заметил президент РФ.

Ранее сегодня российский лидер заметил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса нового типа благодаря консолидированному подходу к проблеме.