Путин заявил, что Россия выходит из ситуации с COVID-19 с минимальными потерями

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 июня, сделал важное заявление. По словам главы государства, страна выходит из ситуации с коронавирусом нового типа с минимальными потерями.
В рамках встречи с представителями различных отраслей экономики, столкнувшихся с последствиями пандемии COVID-19, Путин подчеркнул, что ситуация с распространением заболевания всех объединила. Именно это позволило с наименьшими потерями выходить из сложившейся ситуации, заметил президент РФ.
Ранее сегодня российский лидер заметил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса нового типа благодаря консолидированному подходу к проблеме.