Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии COVID-19

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19 июня 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 июня, заявил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса нового типа благодаря консолидированному подходу к проблеме.

В рамках совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики глава государства заметил, что Россия смогла дать достойный ответ на угрозу распространения заболевания, поскольку в решающей степени смогла "опереться" на собственную базу – как технологическую, так и производственную.

Путин уточнил, что российская экономика, все ее ключевые составляющие и критически важная инфраструктура показали, что могут быстро адаптироваться к вызовам, выдерживать большую нагрузку и в непростых условиях функционировать без сбоев.