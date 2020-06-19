Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 19 июня, заявил, что страна достойно ответила на угрозу эпидемии коронавируса нового типа благодаря консолидированному подходу к проблеме.
В рамках совещания о последствиях распространения COVID-19 для экономики глава государства заметил, что Россия смогла дать достойный ответ на угрозу распространения заболевания, поскольку в решающей степени смогла "опереться" на собственную базу – как технологическую, так и производственную.
Путин уточнил, что российская экономика, все ее ключевые составляющие и критически важная инфраструктура показали, что могут быстро адаптироваться к вызовам, выдерживать большую нагрузку и в непростых условиях функционировать без сбоев.