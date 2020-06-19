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Лавров назвал действия НАТО у границ России и Белоруссии провокацией

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров назвал действия НАТО у границ России и Белоруссии провокацией
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 19 июня, заявил, что действия Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии носят провокационный характер.

Лавров в рамках брифинга в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что в ходе их беседы было уделено внимание отношениям с Евросоюза и Соединенных Штатов Америки и расширяющейся деятельности НАТО неподалеку от границ РФ и Белоруссии, прежде всего в Прибалтике и Польше.

По мнению дипломата, подобные действия альянса ведут к "дальнейшей фрагментации" европейского пространства безопасности.

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