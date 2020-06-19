Лавров назвал действия НАТО у границ России и Белоруссии провокацией

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 19 июня, заявил, что действия Североатлантического альянса у границ России и Белоруссии носят провокационный характер.
Лавров в рамках брифинга в Минске по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что в ходе их беседы было уделено внимание отношениям с Евросоюза и Соединенных Штатов Америки и расширяющейся деятельности НАТО неподалеку от границ РФ и Белоруссии, прежде всего в Прибалтике и Польше.
По мнению дипломата, подобные действия альянса ведут к "дальнейшей фрагментации" европейского пространства безопасности.