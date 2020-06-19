Премьер-министр Армении заявил, что президент Азербайджана «загнал себя в тупик»

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19 июня 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев «загнал себя в тупик», обещая своему народу военное решение карабахского конфликта.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время очередного совместного заседания Советов безопасности Армении и Нагорного Карабаха в Ереване.

Пашинян считает, что под этим предлогом тратились миллиарды долларов, в итоге Алиев не может объяснить собственному народу, почему карабахский вопрос не решён до сих пор.

По словам армянского премьера, азербайджанский лидер понимает, что «его возможная авантюра нанесёт непоправимый ущерб не только Азербайджану, но и уничтожит его антидемократическую власть».