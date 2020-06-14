В Армении назревает очередная революция

Аргументы Недели → Общество 13+

14 июня 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: Коммерсант

Фото: соцсети

Премьер Армении Никол Пашинян пришел к власти на волне уличных протестов в 2018 году. Сегодня он сам впервые столкнулся с массовой акцией против своего правления. На улицы вышли сотни протестующих с лозунгом «Никол, уходи!». Поводом к этому стали действия Службы национальной безопасности (СНБ) Армении, вызвавшей на допрос лидера крупнейшей оппозиционной партии Гагика Царукяна, раскритиковавшего ранее премьера за «провал во всех сферах».

Выступая перед соратниками по партии «Процветающая Армения» (ППА) 5 июня, Гагик Царукян жестко раскритиковал правительство Никола Пашиняна, призвав к его отставке.

«Сегодня, видя все эти провалы и неудачи, считаю, что полностью, на 100%, нужно сменить правительство. Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все сферы»,- заявил он тогда.

Сегодня Служба национальной безопасности Армении приступила к обыскам в офисах оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) и доме ее лидера Царукяна. Ему инкриминируют попытку подкупа избирателей во время парламентских выборов 2017 года в городе Мартуни.

Министры и депутаты от правящего блока «Мой шаг» разместили на своих страницах в соцсетях документ, в котором указано, какие взятки были розданы для получения нужного результата на выборах. Скептики при этом сразу же обратили внимание, что на документе нет ни подписей, ни печати.

Еще одно подозрение касается бизнеса господина Царукяна. Он известен как один из богатейших предпринимателей Армении и щедрый меценат. Как утверждает СНБ, казино «Шангри-Ла», принадлежащее семье политика, нарушает налоговое законодательство и законы об игорном бизнесе. Вследствие этого государство недополучило 29,75 млрд драмов (примерно $62 млн). 13 июня следственный департамент СНБ возбудил по этому поводу уголовное дело.

«Конечно, это политическое преследование,- обратился Царукян к журналистам.- Я же заявил, что они не справляются с ситуацией. Сейчас пандемия бушует в стране, через три месяца будет голод. Но я буду сыном падшей женщины, если отступлю».

В момент прибытия Гагика Царукяна в штаб-квартиру СНБ для дачи показаний, под окнами ведомства уже собрались порядка 500 протестующих. По официальной информации, был задержан 91 человек.

«Думаю, за последние два года полиция, СНБ применяли кое к кому слишком мало силы, и вскоре к ним должны применить столько силы, чтобы больше и звука их не было слышно»,- заявлял премьер Пашинян двумя днями ранее, выступая в парламенте.

Никол Пашинян в последние дни выступает с жесткими заявлениями в адрес своих оппонентов, называя их «политическими бациллами» и утверждая, что «они строят себе политическое надгробие», а после завершения пандемии коронавируса «окажутся на свалке политической истории Армении».