Итальянские ученые сделали открытие, нарушающее привычную хронологию распространения COVID-19 в Европе

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19 июня 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В итальянском Высшем институте здоровья заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 присутствовала в сточных водах Милана и Турина еще в конце прошлого года.

Исследователи проанализировали образцы сточных вод, собранные с октября 2019 по февраль 2020 года. «Результаты, которые были подтверждены в двух разных лабораториях, показали наличие РНК коронавируса в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года», - сообщили в институте. Также COVID-19 был обнаружен в воде за январь и февраль текущего года. Таким образом, открытие итальянских ученых ставит под сомнение общепринятую хронологию распространения коронавируса в Европе.