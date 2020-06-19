В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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19 июня 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в США выявлено 27 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа врачи в регионе зарегистрировали 27 762 инфицированных пациентов, скончались 717 жителей с подтвержденным COVID-19.

Всего в Соединенных Штатах выявили 2 191 200 случаев заражения коронавирусом нового типа, более 118 тысяч человек скончались, свыше 599 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки в Бельгии число инфицированных коронавирусом составило 128 человек.