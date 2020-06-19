В США за сутки выявили более 27 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в США выявлено 27 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
За последние 24 часа врачи в регионе зарегистрировали 27 762 инфицированных пациентов, скончались 717 жителей с подтвержденным COVID-19.
Всего в Соединенных Штатах выявили 2 191 200 случаев заражения коронавирусом нового типа, более 118 тысяч человек скончались, свыше 599 тысяч пациентов выздоровели.
Ранее сообщалось: за минувшие сутки в Бельгии число инфицированных коронавирусом составило 128 человек.