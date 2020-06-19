В Бельгии за последние сутки выявили 128 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Бельгии число инфицированных коронавирусом составило 128 человек. Об этом сообщили в кризисном штабе минздрава страны.
Также за последние 24 часа скончались 12 пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала пандемии достигло 9 695.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.
Ранее сообщалось: в Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге рассказали о смерти заведующего отделением.