В Бельгии за последние сутки выявили 128 новых случаев COVID-19

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19 июня 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Бельгии число инфицированных коронавирусом составило 128 человек. Об этом сообщили в кризисном штабе минздрава страны.

Также за последние 24 часа скончались 12 пациентов с диагнозом или подозрением на коронавирусную инфекцию, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала пандемии достигло 9 695.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным.

Ранее сообщалось: в Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге рассказали о смерти заведующего отделением.