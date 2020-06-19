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В Питере скончался завотделением перепрофилированной для пациентов с COVID-19 больницы

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Питере скончался завотделением перепрофилированной для пациентов с COVID-19 больницы
Вирус. Фото: pixabay.com

В Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге рассказали о смерти заведующего отделением. Известно, что больше месяца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19, а с 1 мая начался бой за его здоровье - больше шести недель борьбы.

Больница Святого Георгия одной из первых в Питере была полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Всего, по последним данным, в городе заразились коронавирусом нового типа около 5 тыс. сотрудников медицинских учреждений, скончались восемь. 

Ранее сообщалось: в Красноярском крае за минувшие сутки скончались четыре человека с коронавирусом.  

ЕЧ

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