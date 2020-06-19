В Красноярском крае за последние сутки скончались четыре пациента с COVID-19

В Красноярском крае за минувшие сутки скончались четыре человека с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве.
Известно, что всего с начала пандемии в крае 79 скончавшихся от COVID-19 жителей. На аппаратах ИВЛ находятся 52 человека. Всего выздоровело 2577 пациентов.
Сейчас в регионе зарегистрировано 7280 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 54 территориях, в том числе за последние 24 часа зарегистрирован 151 случай заболевания.
Ранее сообщалось: в Владимирской области число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 56.