В Красноярском крае за последние сутки скончались четыре пациента с COVID-19

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19 июня 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Красноярском крае за минувшие сутки скончались четыре человека с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Известно, что всего с начала пандемии в крае 79 скончавшихся от COVID-19 жителей. На аппаратах ИВЛ находятся 52 человека. Всего выздоровело 2577 пациентов.

Сейчас в регионе зарегистрировано 7280 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 54 территориях, в том числе за последние 24 часа зарегистрирован 151 случай заболевания.

Ранее сообщалось: в Владимирской области число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 56.