Во Владимирской области за последние 24 часа диагностировано 56 новых случаев заражения COVID-19

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19 июня 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Средства защиты. Фото: pixabay.com

Во Владимирской области число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 56. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Таким образом, всего с начала пандемии на территории области зарегистрировано 3795 заболевших коронавирусом.

Во Владимире всего диагностировано 744 случая COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 601, в Петушинском районе - 482, в Муроме - 344, в Александровском районе - 315, в Ковровском районе - 261.

Сейчас выздоровели после коронавирусной инфекции в регионе 1973 пациента, скончались 48 жителей.

Ранее сообщалось: поликлиники и медицинские центры Адыгеи, закрытые из-за пандемии коронавируса для приема пациентов, планируется открыть с 22 июня.