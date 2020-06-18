Поликлиники и медицинские центры Адыгеи возобновят свою привычную работу с 22 июня

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18 июня 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Шприц. Фото:pixabay.com

Поликлиники и медицинские центры Адыгеи, закрытые из-за пандемии коронавируса для приема пациентов, планируется открыть с 22 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики по итогам заседания оперштаба.

Известно, что с 22 июня планируется открыть поликлиническое звено, стоматологии, диагностические и реабилитационные центры, женские консультации. Также глава республики поручил сделать процесс открытия медучреждений постепенным, с учетом складывающейся эпидситуации. Во время плановых приемов врачи и медперсонал должны в полной мере соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

Сейчас Адыгея находится на первом этапе снятия ограничений, решение об этом было принято 27 мая. Сейчас в республике COVID-19 диагностирован у 1 484 пациентов.

Ранее сообщалось: в Турции за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 возросло на 1304.