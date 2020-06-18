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В Турции число случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 1304

, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Турции число случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 1304
Маска. Фото: pixabay.com

В Турции за минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 возросло на 1304. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Он отметил, что всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 184 031 заразившихся коронавирусной инфекцией.  Также известно: за последние 24 часа от вируса скончался 21 пациент, всего умерших - 4882. Вылечились за сутки 1382 человека, всего - 156 022.

Ранее сообщалось: национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории ввел обязательное ношение масок в общественных местах, находящихся в закрытых объектах.  

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