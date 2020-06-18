Жителей Черногории обязали носить маски в общественных местах

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18 июня 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Черногория. Фото: pixabay.com

Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории ввел обязательное ношение масок в общественных местах, находящихся в закрытых объектах.

В Черногории, которая была объявлена как свободная от коронавируса, накануне было выявлено семь новых случаев заболевания. Сегодня институт общественного здоровья сообщил еще о четырех зараженных.

Коронавирус в Черногории впервые проявился в конце мая. Его выявили у гражданина страны, который посещал Боснию и Герцеговину. Всего с начала пандемии в стране выявлено 337 случаев COVID-19, девять человек скончались.