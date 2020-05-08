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Улучшение и стабильность. Коронавирусная ситуация в Черногории

, 11:23 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Улучшение и стабильность. Коронавирусная ситуация в Черногории
фото: соцсети

Черногорию не раз называли маленькой Италией за её чудесный климат и нравы населения. Даже само приветствие по-черногорски порою звучит, как «Чао».

Но если Италии совсем не повезло в плане коронавирусной ситуации, то её маленькая сестра спокойно преодолела кризис. На данный момент в Черногории 324 заболевших. Вылечилось уже 265 человек. Эти люди в отличной форме и благодарят медиков и судьбу за скорейшее исцеление. 8 человек погибли, в основном от осложнений на почве побочных заболеваний. Двое пока ещё находятся подключёнными к ИВЛ, и врачи надеются, что вскоре они поднимутся на ноги.

Новые случаи Covid-19 не выявляются уже несколько дней. В стране отсутствуют новые госпитализированные. Представитель минздрава Черногории Бобан Мугоша уже заговорил о скорейшем переходе во второму этапу снятия карантина. Первый начался ещё в конце апреля. 18 мая уже откроются все рестораны, кафе и торговые центры. Страна потихоньку возвращается в прежнее русло. Сами черногорцы в большинстве своём считают коронавирус искусственной формой. Многие пожилые винят в этом деле США и секретные разработки. Ведь никто пока не может забыть ситуацию из-за Косовской войны в конце 90-х годов, когда НАТО беспощадно травили население Югославии радиоактивными веществами.

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