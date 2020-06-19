Лукашенко заявил о срыве белорусского майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране удалось сорвать масштабный план по дестабилизации ситуации.
Об этом он сообщил на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики.
Лукашенко отметил, что, наблюдая за ситуацией в течение последних суток, он заметил, как активизировались определенные силы, которые начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».
«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белоруссии. Как с Запада, так и с Востока. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии», – заявил белорусский лидер.