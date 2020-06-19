Лукашенко заявил о срыве белорусского майдана

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19 июня 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране удалось сорвать масштабный план по дестабилизации ситуации.

Об этом он сообщил на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики.

Лукашенко отметил, что, наблюдая за ситуацией в течение последних суток, он заметил, как активизировались определенные силы, которые начинают «интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Белоруссии. Как с Запада, так и с Востока. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Белоруссии», – заявил белорусский лидер.