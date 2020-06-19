Евросоюз потребовал от Белоруссии проведения свободных выборов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что задержанные без достаточных оснований активисты в Белоруссии должны быть отпущены на свободу.
По ее словам, белорусские власти должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу на президентских выборах 9 августа, добавив, что «граждане Белоруссии хотят, чтобы выборы были демократическими».
К обеспечению проведения справедливых выборов и соблюдению основных свобод власти Белоруссии призвала и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико официально задержан.