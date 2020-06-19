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Евросоюз потребовал от Белоруссии проведения свободных выборов

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Евросоюз потребовал от Белоруссии проведения свободных выборов
Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что задержанные без достаточных оснований активисты в Белоруссии должны быть отпущены на свободу.

По ее словам, белорусские власти должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу на президентских выборах 9 августа, добавив, что «граждане Белоруссии хотят, чтобы выборы были демократическими».

К обеспечению проведения справедливых выборов и соблюдению основных свобод власти Белоруссии призвала и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико официально задержан.

ДВа

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