Евросоюз потребовал от Белоруссии проведения свободных выборов

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19 июня 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что задержанные без достаточных оснований активисты в Белоруссии должны быть отпущены на свободу.

По ее словам, белорусские власти должны обеспечить содержательную конкурентную политическую борьбу на президентских выборах 9 августа, добавив, что «граждане Белоруссии хотят, чтобы выборы были демократическими».

К обеспечению проведения справедливых выборов и соблюдению основных свобод власти Белоруссии призвала и министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико официально задержан.