Кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико официально задержан

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18 июня 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

здание Белгазпромбанка, фото: belgazprombank.by

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом сообщил председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", - сказал он.

Государственное телевидение Белоруссии сообщает, что всего по делу "Белгазпромбанка" задержали около двадцати человек, многие дают показания против экс-главы банка Бабарико как организатора преступной схемы.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о возбуждении уголовных дел в отношении бывших и нынешних сотрудников "Белгазпромбанка" по статьям о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и неуплате налогов в особо крупном размере.

17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету.