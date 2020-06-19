Шесть чеченцев задержано во Франции по факту массовых беспорядков

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19 июня 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: соцсети

Группа выходцев из Чечни задержана во Франции в связи с расследованием беспорядков и случаев насилия. Об этом сообщает прокуратура города Дижон.

Неделю назад в этом городе в кальян-баре «Черная жемчужина» жестоко избили 19-летнего чеченца. Вставив ему в рот дуло пистолета, нападавшие сказали: «Мы оставим тебя в живых, чтобы ты передал своим - так будет с каждым». Обидчиками молодого человека оказались проживающие в Дижоне арабы-магрибинцы.

Сразу же после случившегося, на улицах города появились чеченцы, прибывшие со всех концов Франции, а также из Бельгии и Германии. Дижон на несколько дней превратился в арену столкновений противоборствующих кавказцев и арабов. Чеченцы с дубинками в руках начали демонстративно патрулировать улицы квартала Грезиль. «Черная жемчужина» была разгромлена, на улицах вспыхивали драки. В один из дней толпа арабов в качестве устрашения принялась жечь машины.

Полицейские, сообразив, что их в Дижоне слишком мало, в стычки почти не вмешивались. Магрибинцы, требовавшие у них поддержки и не получившие ее, прозвали префекта региона Бернара Шмельца «Бернаром Кадыровым».

По просьбе мэра Франсуа Ребсамена, у которого в конце месяца состоятся выборы, в город все же подтянулось подкрепление, а вместе с ним и несколько известных политиков.

Тем временем в Ницце также произошли стычки между чеченцами и, как они сами утверждают, их противниками - «наркоторговцами». Двое кавказцев были ранены. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что чеченцы, живущие во Франции, «борются с другими общинами за монополию в наркотиках». Полиция, тем не менее, признает, что выходцы из Чечни не конфликтуют с силами правопорядка.

По сведениям Центрального управления судебной полиции, чеченцы часто присваивают себе функции охраны порядка, вытесняя с улиц «традиционную» преступность и пытаясь прибрать к рукам «народные» кварталы. У чеченцев есть свое объяснение этих фактов: «Мы бежали от войны, а не для того, чтобы ее затевать». По мнению же полицейских аналитиков, чеченская община, включающая сейчас во Франции около 30-50 тысяч человек, может представлять опасность. В представленном судебной полицией докладе отмечается, что некоторые члены общины, даже не причастные к бандитизму, «известны своей принадлежностью к чеченскому движению за независимость или религиозному фундаментализму». Порядка 300 выходцев из Чечни включены в «список S» как сочувствующие исламистам.