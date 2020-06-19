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Волонтер выложил видео с бегущими «наемниками РФ» после удара ВСУ в Донбассе

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Волонтер выложил видео с бегущими «наемниками РФ» после удара ВСУ в Донбассе
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский волонтер Роман Доник опубликовал видео из Донбасса, на котором, по словам мужчины, запечатлены «российские наемники», бегущие после удара киевских военных. Данный ролик появился на YouTube-канале волонтера.

В описании к выложенным кадрам говорится, что Вооруженные силы Украины атаковали противника в ответ на нарушение минских договоренностей. Когда и в каком районе Донбасса было сделано видео, не уточняется.

Официальный Киев обвиняет РФ в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения отрицают.

Ранее Роман Доник рассказал об увенчавшейся успехом засаде ВСУ в зоне конфликта в Донбассе.

ДЦ

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