Волонтер выложил видео с бегущими «наемниками РФ» после удара ВСУ в Донбассе

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19 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Украинский волонтер Роман Доник опубликовал видео из Донбасса, на котором, по словам мужчины, запечатлены «российские наемники», бегущие после удара киевских военных. Данный ролик появился на YouTube-канале волонтера.

В описании к выложенным кадрам говорится, что Вооруженные силы Украины атаковали противника в ответ на нарушение минских договоренностей. Когда и в каком районе Донбасса было сделано видео, не уточняется.

Официальный Киев обвиняет РФ в прямой военной помощи силам непризнанных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения отрицают.

Ранее Роман Доник рассказал об увенчавшейся успехом засаде ВСУ в зоне конфликта в Донбассе.