У побережья Греции случилось землетрясение магнитудой 5,0

В пятницу 19 июня у побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Инцидент был зафиксирован в 10.43 по московскому времени.
Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к югу от населенного пункта Неа-Анатоли, очаг происшествия залегал на глубине 10 километров.
Пока информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось: следователи задержали москвичку, которая подозревается в убийстве двух человек минувшей ночью возле станции метро «Царицыно».