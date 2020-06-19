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У побережья Греции случилось землетрясение магнитудой 5,0

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

У побережья Греции случилось землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение. Фото: pixabay.com

В пятницу 19 июня у побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Геологическая служба США. 

Инцидент был зафиксирован в 10.43 по московскому времени.  

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к югу от населенного пункта Неа-Анатоли, очаг происшествия залегал на глубине 10 километров.

Пока информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось: следователи задержали москвичку, которая подозревается в убийстве двух человек минувшей ночью возле станции метро «Царицыно».  

ЕЧ

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