В Москве задержали женщину, убившую около метро двух мужчин

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 июня 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: полиция, pixabay.com

Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что следователи задержали москвичку, которая подозревается в убийстве двух человек минувшей ночью возле станции метро «Царицыно».

Женщина 1979 года рождения рассказала, что в ходе «пьяной ссоры» нанесла несколько ножевых ранений своему сожителю и его знакомому. В результате происшествия один из оппонентов скончался на месте, другого госпитализировали в больницу, где он позднее умер.

«В настоящее время подозреваемая задержана, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу … Возбуждено уголовное дело … (убийство двух и более лиц)», - добавила Иванова.

Ранее появились подробности об убийстве закованной наручниками модели, ее матери и 4-летнего племянника в Москве.