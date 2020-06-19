Эксперты раскрыли подробности убийства девушки-модели, ее матери и племянника в Москве

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19 июня 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: сайт Следкома РФ

Эксперты-криминалисты восстановили примерную хронологию трагического события, которое произошло вечером в четверг, 18 июня, в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Известно, что 21-летний Севастьян Путинцев сначала расправился с родственниками бывшей девушки-модели Лизы Хлюпиной, а потом издевался над ней, сообщает kp.ru.

«Он надел на руки жертвы металлические наручники», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 23-летнюю девушку он убил выстрелом в голову из карабина «Сайга», который лежал рядом с телом погибшей в квартире. Мотивом для преступления могла стать месть за расставание с мужчиной два месяца назад, а также наслоившаяся на это новость об отчислении из университета за день до убийства.

Однако эксперты считают, что Путинцев спланировал расправу заранее, еще до отчисления. Собеседник отметил, что карабин он приобрел за два дня до убийства, а документы на получение оружия подавал после одной из ссор с экс-возлюбленной.

Кроме того, специалисты считают, что он хотел спрятать тела убитых – модели, ее матери и 4-летнего племянника, поскольку в его машине обнаружили топор и лопату. Но ничего бы не получилось, т.к. звуки выстрелов обеспокоили весь 12-этажный дом.