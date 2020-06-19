Клишас отреагировал на позицию Венецианской комиссии по поправкам в Конституцию РФ

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19 июня 2020, 11:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал позицию Венецианской комиссии по отношению к поправкам в Конституцию РФ.

Ранее в Венецианской комиссии проанализировали предложенные поправки в российскую Конституцию и сочли часть из них неподходящими для страны-участницы Совета Европы.

В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что Россия не станет вносить никаких поправок, даже если это противоречит позиции Европейской комиссии за демократию через право. «РФ не будет вносить изменений в поправки к Конституции, несмотря на позицию Венецианской комиссии», - отметил он.