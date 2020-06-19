В посольстве призвали американских конгрессменов прекратить рассказывать «страшилки» о России

В российском посольстве в Соединенных Штатах отреагировали на идею американских демократов запретить вывод войск США из Европы, поскольку там они якобы помогают Вашингтону и союзным странам противостоять России, КНДР и Ирану.
В посольстве призвали американских законодателей проявлять больше сдержанности в своих суждениях и эмоциях, а также прекратить пугать европейцев мнимой «российской угрозой». Дипломаты отметили необходимость цивилизованного диалога.
«Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», - заявили в российской дипмиссии.