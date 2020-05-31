РФ выразила протест США из-за инцидента с российским журналистом

Аргументы Недели → В мире 13+

31 мая 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг России. Фото: pixabay.com

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов направил в Госдепартамент США ноту протеста после инцидента с российским журналистом. Против россиянина и нескольких сотрудников американских СМИ полицейские использовали слезоточивый газ.

«Работники прессы, как видно из видеокадров, снятых на месте происшествия, громко и ясно себя идентифицировали, имели необходимую маркировку на одежде, предъявляли документы и не оказывали никакого сопротивления», - заявил глава дипмиссии.

Он отметил, что российская сторона потребовала провести тщательное расследование произошедшего и затем проинформировать посольство о результатах.