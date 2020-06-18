Авиакомпания Air France сократит около 10 тысяч сотрудников

Авиакомпания Air France сократит от семи до 10 тысяч сотрудников. Это позволит ей справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.
Сокращение персонала флагмана пассажирских перевозок крупнейшей страны Западной Европы подтвердил министр экономики Брюно Ле Мэр.
Сообщается, что рабочих мест лишатся не только пилоты и члены экипажей пассажирских лайнеров, но и наземный персонал, на который придется большая часть сокращений – от 4 до 6 тысяч рабочих мест.
В филиале Air France, который занимается перевозками внутри страны, планируют расторгнуть контракт с более чем половиной сотрудников.