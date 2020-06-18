Авиакомпания Air France сократит около 10 тысяч сотрудников

Аргументы Недели → В мире 13+

18 июня 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лайнер компании Air France. Фото: pixabay.com

Авиакомпания Air France сократит от семи до 10 тысяч сотрудников. Это позволит ей справиться с экономическими последствиями эпидемии коронавируса.

Сокращение персонала флагмана пассажирских перевозок крупнейшей страны Западной Европы подтвердил министр экономики Брюно Ле Мэр.

Сообщается, что рабочих мест лишатся не только пилоты и члены экипажей пассажирских лайнеров, но и наземный персонал, на который придется большая часть сокращений – от 4 до 6 тысяч рабочих мест.

В филиале Air France, который занимается перевозками внутри страны, планируют расторгнуть контракт с более чем половиной сотрудников.