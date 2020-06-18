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В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 66 человек

, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 66 человек
Вирус. Фото: pixabay.com

В Италии число пациентов интенсивной терапии с коронавирусом  выросло впервые за два с половиной месяца – за минувшие сутки их стало больше на пять человек. Об этом говорится в сводке службы гражданской обороны страны.

Известно, что сейчас в реанимации остаются 168 зараженных коронавирусной инфекцией.

Число скончавшихся вследствие COVID-19 в Италии за последние 24 часа составило 66 человек и достигло 34 514 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 1089 пациентов, их число теперь - 180 544.

Инфицированными коронавирусом нового типа на данный момент считаются 23 101 человек, за сутки это число сократилось на 824 случаев.

Ранее сообщалось:  два американских штата, Аризона и Флорида зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом.    

ЕЧ

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