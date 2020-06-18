В Аризоне и Флориде выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

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18 июня 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Два американских штата, Аризона и Флорида зарегистрировали рекордное количество случае заражения новым коронавирусом.

По данным департамента здравоохранения Флориды, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3207 заражений – это на 500 выше, чем предыдущий вторник, когда был антирекорд был установлен впервые. Общее количество заболевших в штате превысило 85 тысяч.

В Аризоне за последние 24 часа были зарегистрированы 2519 случаев, что стало рекордом для штата. Здесь в общей сложности более 43,4 тысячи заразившихся.