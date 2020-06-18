В США за минувшие сутки выявили более 25,5 тысячи новых случаев COVID-19

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18 июня 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в США зарегистрировано свыше 25,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

За последние 24 часа врачи в США диагностировали 25 559 новых случаев заражения и 754 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19.

Согласно последним данными, всего с начала пандемии в Соединенных Штатах выявили 2 163 290 случаев заражения COVID-19, более 117 тысяч человек скончались, свыше 592 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось: добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, рассказали, как проходила процедура.