В Молдавии число случаев заражения коронавирусом достигло 13 тысяч

В Молдавии число подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 374. Об этом сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Таким образом, в регионе общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, с начала пандемии достигло 13106. Всего 7252 человека были вылечены, а 444 скончались из-за коронавирусной инфекции.
Сейчас в Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и местах скопления людей.
Ранее сообщалось: очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги выявило один случай заражения COVID-19.