В Молдавии число случаев заражения коронавирусом достигло 13 тысяч

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18 июня 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Молдавии число подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки выросло на 374. Об этом сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Таким образом, в регионе общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, с начала пандемии достигло 13106. Всего 7252 человека были вылечены, а 444 скончались из-за коронавирусной инфекции.

Сейчас в Молдавии запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и местах скопления людей.

Ранее сообщалось: очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги выявило один случай заражения COVID-19.