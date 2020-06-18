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В Английской премьер лиге по футболу выявлено заражение коронавирусом

, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Английской премьер лиге по футболу выявлено заражение коронавирусом
Футбол. Фото: pixabay.com

Стало известно, что очередное тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги  выявило один случай заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Исследование, которое прошло 15 и 16 июня, прошли 1 564 спортсмена. Уточняется, что имя и клубная принадлежность инфицированного не сообщается. Тесты проводят дважды в неделю, прошедшее было девятым по счету, всего было проведено 10 228 обследований, 17 из которых дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Сейчас турнирную таблицу соревнования возглавляет «Ливерпуль».

Ранее сообщалось: за минувшие сутки в США зарегистрировано свыше 25,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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