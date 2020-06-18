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Петр Порошенко на митинге в Киеве расплакался

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]

Петр Порошенко на митинге в Киеве расплакался
Петр Порошенко, фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступал сегодня на митинге у здания суда в Киеве и не смог сдержать слез. Политик вспомнил своего отца, который скончался от инсульта.

"Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь... Я провел всю ночь возле гроба своего отца", - сказал заплаканный Порошенко.

Отец Петра Порошенко скончался 16 июня. В этом месяце ему могло исполниться 84 года. Порошенко-старший входил в партии "Наша Украина" и "Единство".

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал виновника потери Крыма Киевом.

НС

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