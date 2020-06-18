Петр Порошенко на митинге в Киеве расплакался

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступал сегодня на митинге у здания суда в Киеве и не смог сдержать слез. Политик вспомнил своего отца, который скончался от инсульта.
"Я не сплю днями и ночами. Но не потому, что я их боюсь... Я провел всю ночь возле гроба своего отца", - сказал заплаканный Порошенко.
Отец Петра Порошенко скончался 16 июня. В этом месяце ему могло исполниться 84 года. Порошенко-старший входил в партии "Наша Украина" и "Единство".
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал виновника потери Крыма Киевом.