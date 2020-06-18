Бойцы ДНР уничтожили огневую точку военных ВСУ после их удара по югу республики

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18 июня 2020, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы уничтожили огневую позицию 10-й бригады Вооруженных сил Украины после атаки по югу самопровозглашенной республики. Об этом сообщается в сводке, распространенной Народной милицией республики.

Отмечается, что под ударом киевских военных оказалось село Коминтерново. В результате минометного обстрела пострадал жилой дом, а также хозяйственные постройки.

В ходе ответной атаки бойцы ДНР подавили огневую точку противника. Ранения получил один украинский военный.

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции республики озвучили признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке Киева к наступлению в Донбассе.