Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Бойцы ДНР уничтожили огневую точку военных ВСУ после их удара по югу республики

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Бойцы ДНР уничтожили огневую точку военных ВСУ после их удара по югу республики
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Ополченцы уничтожили огневую позицию 10-й бригады Вооруженных сил Украины после атаки по югу самопровозглашенной республики. Об этом сообщается в сводке, распространенной Народной милицией республики.

Отмечается, что под ударом киевских военных оказалось село Коминтерново. В результате минометного обстрела пострадал жилой дом, а также хозяйственные постройки.

В ходе ответной атаки бойцы ДНР подавили огневую точку противника. Ранения получил один украинский военный.

Ранее сегодня сообщалось, что в Народной милиции республики озвучили признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке Киева к наступлению в Донбассе.

ДЦ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью