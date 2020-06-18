Sohu предрекло вероятное бегство сил НАТО в случае их приближения к границам РФ в Баренцевом море

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18 июня 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Военный корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

На страницах китайских интернет-СМИ разместили материал, в котором предсказывается возможное развитие событий в случае приближения кораблей Североатлантического альянса к границам России в Баренцевом море.

Как отмечает издание Sohu, Баренцево море в настоящий момент становится новой площадкой противостояния между Москвой и НАТО, о чем свидетельствуют участившиеся происшествия в данном районе. В числе них – появление в акватории четыре эсминцев альянса, на что российский флот ответил проведением учений.

В процитированной публикации говорится, что РФ при необходимости готова проявить жесткость. Авторы Sohu предположили, что в случае приближения сил НАТО к границам страны в Баренцевом море навстречу кораблям будут отправлены российские суда, которые обратят оппонентов в бегство.

Ранее китайское сетевое издание рассказало о срыве Москвой возможных планов Соединенных Штатов по размещению своих военных на территории Крымского полуострова.