Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Sohu предрекло вероятное бегство сил НАТО в случае их приближения к границам РФ в Баренцевом море

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu предрекло вероятное бегство сил НАТО в случае их приближения к границам РФ в Баренцевом море
Военный корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

На страницах китайских интернет-СМИ разместили материал, в котором предсказывается возможное развитие событий в случае приближения кораблей Североатлантического альянса к границам России в Баренцевом море.

Как отмечает издание Sohu, Баренцево море в настоящий момент становится новой площадкой противостояния между Москвой и НАТО, о чем свидетельствуют участившиеся происшествия в данном районе. В числе них – появление в акватории четыре эсминцев альянса, на что российский флот ответил проведением учений.

В процитированной публикации говорится, что РФ при необходимости готова проявить жесткость. Авторы Sohu предположили, что в случае приближения сил НАТО к границам страны в Баренцевом море навстречу кораблям будут отправлены российские суда, которые обратят оппонентов в бегство.

Ранее китайское сетевое издание рассказало о срыве Москвой возможных планов Соединенных Штатов по размещению своих военных на территории Крымского полуострова.

ДЦ

В мире

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

Политолог Марков перечислил «желающие» воссоединиться с Россией регионы Украины

России нужно, чтобы Украина стала дружественным государством, вторым желательным вариантом является разделение соседней страны. Соответствующую точку зрения озвучил Сергей Марков, отечественный эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью