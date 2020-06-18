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Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом

, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

Нурсултан Назарбаев заболел коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Нурсултана Назарбаева, первого президента Казахстана, диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в публикации, которую разместил в Twitter Айдос Укибай, пресс-секретарь политического деятеля.

Как проинформировал Укибай, последний тест на COVID-19, который прошел Назарбаев, дал положительный результат. По словам представителя Назарбаева, в настоящее время последний находится на самоизоляции. Укибай заверил, что «повода для беспокойства нет».

Ранее сегодня сообщалось, что работающие на Кипре исследователи назвали фактор, который сильно снижает эффективность медицинских масок в условиях распространения коронавируса.

ДЦ

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