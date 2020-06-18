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Трамп спрашивал у Болтона, является ли Финляндия частью России

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

Трамп спрашивал у Болтона, является ли Финляндия частью России
фото: Дональд Трамп, Facebook

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Такую информацию в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» рассказал экс-советник американского лидера Джон Болтон.

Джон Болтон вспоминает, как Трамп спрашивал, входит ли Финляндия в состав России. Однако пошутил ли американский лидер или реально уточнил информацию, источник не уточняет.

Кроме того, экс-советник по нацбезопасности предположил, что президент США не знал и о том, что Великобритания является «ядерной державой».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил своему бывшему советнику Джону Болтону судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу.

БА

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