Трамп спрашивал у Болтона, является ли Финляндия частью России

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18 июня 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: New York Times

фото: Дональд Трамп, Facebook

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Такую информацию в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» рассказал экс-советник американского лидера Джон Болтон.

Джон Болтон вспоминает, как Трамп спрашивал, входит ли Финляндия в состав России. Однако пошутил ли американский лидер или реально уточнил информацию, источник не уточняет.

Кроме того, экс-советник по нацбезопасности предположил, что президент США не знал и о том, что Великобритания является «ядерной державой».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил своему бывшему советнику Джону Болтону судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу.