Трамп пригрозил Джону Болтону проблемами из-за выхода его книги

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16 июня 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: The Independent

AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил своему бывшему Советнику Джону Болтону судом, если тот не откажется от планов выпустить книгу.

Выход долгожданной книги Болтона «Комната, в которой это произошло» задержан на несколько месяцев в результате тщательной проверки. Дата выхода была перенесена сначала с марта на май, а затем на 23 июня. Белый дом и генеральный прокурор продолжают утверждать, что публикация книги откроет секретную информацию, но вот только она уже отправлена на склады дистрибьюторов.

Среди потенциально «взрывоопасных» подробностей в книге, как ожидается, будет рассказано, что расследование, в ходе которого был объявлен импичмент Трампу,даже близко не коснулось всего масштаба неправомерных действий администрации президента. Согласно анонсу издательства, палата представителей совершила большую ошибку, сосредоточив свое расследование исключительно на Украине, когда подобные нарушения Трампа существовали во всем спектре его внешней политики.

Сам Трамп во время недавней пресс-конференции сказал, что он не был впечатлен господином Болтоном, когда он работал в администрации, и что книга неуместна. «Разговоры со мной строго засекречены, я уже говорил об этом генеральному прокурору – заявил Трамп. – Это значит, что если он написал книгу и книга вышла, значит, он нарушил закон. И я думаю, что у него будут проблемы с законом. Этот парень пишет о разговорах или о чем-то еще, и, возможно, он не говорит правду, он вообще известен тем, что не говорит правду... Но всё зависит от решения генерального прокурора».

Генеральный прокурор Билл Барр уже поддержал Трампа, заявив, что книга мистера Болтона не была полностью отредактирована, и что он нарушает соглашения о неразглашении, подписанные уходящими чиновниками администрации.

Ранее стало известно, что телеканал ABC News собирается выпустить в эфир предварительное интервью с мистером Болтоном в это воскресенье. Ожидается, что Болтон поделится подробностями телефонного разговора в июле 2019 года между президентом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, который и лег в основу импичмента президента.