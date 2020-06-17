Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 июня, продлил действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи. Соответствующую информацию предоставили в Белом доме.
В документе, подписанном Трампом, подчеркивается, что существование и риск распространения расщепляющихся веществ на Корейском полуострове, которые могут быть применены для создания оружия, а также действия и принципы властей КНДР по-прежнему представляют исключительную угрозу нацбезопасности, экономике и внешей политике США.
Именно поэтому американский лидер принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в отношении Северной Кореи еще на один год.