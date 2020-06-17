Трамп на год продлил санкции против Северной Кореи

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 17 июня, продлил действующие с 2008 года санкции в отношении Северной Кореи. Соответствующую информацию предоставили в Белом доме.

В документе, подписанном Трампом, подчеркивается, что существование и риск распространения расщепляющихся веществ на Корейском полуострове, которые могут быть применены для создания оружия, а также действия и принципы властей КНДР по-прежнему представляют исключительную угрозу нацбезопасности, экономике и внешей политике США.

Именно поэтому американский лидер принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в отношении Северной Кореи еще на один год.