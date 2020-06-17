В НАТО разработали ответные меры на усиление ядерного потенциала РФ

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17 июня 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: флаг НАТО, сайт НАТО

Министры обороны государств НАТО приняли пакет ответных мер на ядерное усиление ракетно-ядерного потенциала России. Отмечается, что речь идет о приобретении истребителей пятого поколения, новых средств ПВО и организации новых учений.

«Россия в последние годы значительно усилила свой ракетный потенциал, развернув новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для российской крылатой ракеты 9М729), которые способны нести ядерные заряды. Эти ракеты мобильны, способны достигать европейских городов в течение нескольких минут, и их развертывание снижает порог применения ядерного оружия», - отметил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, страны НАТО инвестировали дополнительные средства в новые воздушные и противовоздушные возможности, а также приняли решение приобрести системы ПВО Patriot и SAMP/T. Столтенберг добавил, что на заседании Группы ядерного планирования члены альянса обсудили адаптацию системы ядерного сдерживания в Европе к новым условиям.

«В рамках этого пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования», - пояснил он. - Поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России».

Кроме того, НАТО призывает Китай принять участие в международных усилиях по контролю над ядерными вооружениями.