Россия и США проводят модернизацию ядерного оружия

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16 июня 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ядерные державы продолжают обновление стратегического вооружения на фоне нарастающего напряжения между Россией, США и Китаем в вопросе контроля над вооружением.



Ядерные державы имеют более 13 тысяч единиц ядерного оружия. Годом ранее их количество было на 500 единиц больше. Сокращение произошло за счёт списания старого вооружения в России и США. На долю двух государств приходится порядка 90% мирового ядерного арсенала. При этом Москва и Вашингтон не только выпускают новое оружие, но и модернизируют имеющиеся варианты. Россия заменяет и морской и наземный сегмент. Производится модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160, подводных лодок, ракет.



По ряду направлений военных разработок Россия опережает США. Учитывая это, американцы не планируют подписывать отдельного договора о сокращении вооружений с Россией. Вашингтон заинтересован в многостороннем диалоге. В первую очередь Трамп планирует включить в договор Китай, однако с ним нужно вести дипломатическое общение, а не предъявлять ультиматумы.



Среди всех ядерных держав Китай занимает особое место. Государство в ближайшие годы может сравняться с Россией и США благодаря своим экономическим и технологическим возможностям. При этом многие разработки китайцев остаются в секрете.



