Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки вошел в Черное море. Об этом сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Подчеркивается, что в акваторию Черного моря сегодня вошел эминец УРО "Портер" (типа "Арли Берк") ВМС США.
В национальном центре управления обороной РФ уточнили, что в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Черном море в настоящий момент силами и средствами Южного военного округа выполняются мероприятия по контролю за действиями американского корабля.