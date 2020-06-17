Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

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17 июня 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

американский эсминец, US Navy/via Globallookpress.com

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки вошел в Черное море. Об этом сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Подчеркивается, что в акваторию Черного моря сегодня вошел эминец УРО "Портер" (типа "Арли Берк") ВМС США.

В национальном центре управления обороной РФ уточнили, что в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в Черном море в настоящий момент силами и средствами Южного военного округа выполняются мероприятия по контролю за действиями американского корабля.