В Великобритании количество жертв COVID-19 превысило 42 тысячи

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17 июня 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пробирки, Waltraud Grubitzsch/ZB

На территории Великобритании количество жертв коронавируса нового типа за минувшие сутки увеличилось на 184. Общее число умерших от COVID-19 в стране к настоящему моменту достигло 42 153.

В минздраве Великобритании уточнили в среду, 17 июня, что количество выявленных случаев заболевания в стране увеличилось за 24 часа на 1 115 – до 299 251. Накануне число скончавшихся пациентов увеличилось на 233, а заболевших – на 1 279.

Ранее сегодня стало известно, что количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 8 миллионов.