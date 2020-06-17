Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 8 миллионов

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июня 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

тест на COVID-19, pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 8 миллионов. Соответствующую информацию предоставил в среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Генеральный директор ВОЗ напомнил, что за первые два месяца после начала вспышки COVID-19 заразились 85 тысяч человек, а за минувшие два месяца стало известно о шести миллионах зараженных. Этими данными Тедрос Аданом Гебрейесус проиллюстрировал растущие масштабы пандемии.

Подчеркивается также, что в странах Америки, Африки и Южной Азии количество жертв коронавируса нового типа превысило 435 тысяч.