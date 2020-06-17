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В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Германии все крупные мероприятия отменили до конца октября
Рейхстаг, pixabay.com

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что все крупные мероприятия на территории ФРГ было решено отменить до конца октября текущего года в связи с распространением коронавируса нового типа.

Соответствующую информацию предоставил сегодня премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала экономическое положение Германии "самым тяжелым за всю историю". Она отметила, что никто не знает, как долго будет продолжаться пандемия COVID-19, а также, когда будет создана вакцина от вируса.

ЕТ

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