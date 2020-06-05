Меркель заявила, что Германия попала в «самую тяжелую экономическую ситуацию в истории»

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5 июня 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Ангела Меркель, Clemens Bilan/Pool/ globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала экономическое положение Германии «самым тяжелым за всю историю». Своим мнением она поделилась в эфире телеканала ARD.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить … Мы все не знаем, как долго нас будет сопровождать эта пандемия, мы не знаем, когда будет создана вакцина», - высказала она.

Меркель отметила, что в Германии 7 млн жителей переведены на неполный рабочий день. По ее словам, необходимо сделать все, чтобы «выйти из кризиса». При этом канцлер уверена, что они все сделали правильно, напомнив о согласованном пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро.

Ранее Ангела Меркель подтвердила, что не будет повторно выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера ФРГ.